Napoli, al liceo Vico con il lutto al braccio: «Prof, vivrai nei nostri cuori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 17 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La comunità degli insegnanti lancia un'iniziativa. Un minuto di silenzio e un segno visibile di lutto, come una fascia al braccio o abiti neri, per testimoniare la vicinanza a un «docente che si è sentito solo». A promuovere il gesto è Libero Tassella, responsabile di Professione Insegnante e docente al liceo Giustino Fortunato: sta ottenendo centinaia di adesioni. Gli studenti del liceo Vico, invece, a centinaia postano foto e scrivono messaggi sui social dedicati al prof scomparso tragicamente. Tutti si tormentano supponendo che «ora la verità non verrà a galla, non sarà riabilitato e anzi dimenticato». Hanno creato una chat dove ciascuno si sfoga e cerca conforto nell'altro, un gruppo Fb In ricordo del professore Vincenzo Auricchio, dove propongono anche una raccolta fondi da destinare alla compagna dello scomparso, attualmente disoccupata e con un bimbo di tre anni da crescere da sola, più altre iniziative, come un murales o un premio alla memoria.