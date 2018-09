Napoli, litiga con la madre e spara due colpi di pistola in strada, denunciato 47enne

Giovedì 6 Settembre 2018, 16:46

È stato identificato l’uomo che, intorno alle 22 di ieri, ha esploso due colpi di arma da fuoco in via Miano, angolo via Regina Margherita, a Secondigliano. Si tratta di un napoletano di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sparato durante una lite con la madre. Gli agenti della polizia di Stato, intervenuti dopo la segnalazione dei colpi di pistola, avevano trovato a terra due bossoli calibro 9x21; sul posto anche una donna, che aveva raccontato loro la dinamica della discussione.L’uomo è stato rintracciato successivamente in un appartamento di Castel Volturno, sottoposto allo stub e denunciato per porto abusivo di arma da fuoco e spari in luogo pubblico; sia la casa dove si trovava sia la sua l’automobile sono state controllate ma non è stata trovata la pistola.