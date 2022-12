Napoli, alla Maddalena eseguito un provvedimento per la carcerazione

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Maddalena un’auto con a bordo un uomo, identificato per A.C., 35enne marocchino, e lo hanno arrestato poiché destinatario di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione, emesso il 22 maggio 2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni, 1 mese e 19 giorni di reclusione, per reati in materia di stupefacenti, lesioni e minacce aggravate, commessi a San Rocco al Porto (LO) e Piacenza tra il 2008 ed il 2016.