Napoli, marito e moglie accoltellati in strada: «Abbiamo fermato il sangue con i rotoloni di carta del bar»

Martedì 10 Settembre 2019, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 10:55

«Abbiamo cercato di fermare il sangue con i rotoloni di carta del bar». A raccontare l'aggressione di venerdì sera, in via Foria, sono i commercianti del quartiere che ricordano le urla della 37enne accoltellata insieme al marito. La donna che si trovava a bordo di uno scooter con il 41enne, anche lui ferito, ha raccontato di essere stata assalita dai suoi tre fratelli, armati di coltelli ma nessuno dei negozianti descrive quel momento.«Noi siamo usciti fuori al negozio attirati dalle urla - racconta il titolare di una salumeria di fronte al luogo dell'aggressione - la donna era a terra e abbiamo pensato solo ad aiutarla». Anche i dipendenti del bar a pochi passi dall'incrocio con vico II Foria dove i due sono stati bloccati dagli aggressori raccontano: «Siamo rimasti sotto choc dalla quantità di sangue che c'era per strada, una scena feroce, molti passanti scappavano ancora quando abbiamo preso la carta per tamponare le ferite della donna».Qualche commerciante ha girato video e foto della scena quando oramai c'era solo il sangue delle vittime a terra ma saranno le telecamere di videosorveglianza della zona a fornire indizi validi agli inquirenti. Le indagini della polizia sono ancora blindate e i due coniugi sono ricoverati da venerdì sera in ospedale, entrambi in prognosi riservata.