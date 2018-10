Napoli, maxi blitz al Rione Traiano: smantellata una piazza di spaccio

La Polizia di Stato irrompe nel rione Traiano e cintura una piazza di spaccio del Viale Traiano. Gli agenti della Squadra Mobile partenopea, con l’ausilio del Commissariato San Paolo, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga, hanno messo sotto assedio gli appartamenti di un intero stabile, monitorato dall’alto da un elicottero del Reparto Volo.

Per accedere all’edificio sono stati rimossi, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, diversi cancelli in ferro e sono state rotte porte blindate munite di vetri blindati al piano terra, tutte monitorate da singole telecamere. All’ultimo piano, sul lastrico solare, è stata abbattuta una porta blindata e rinvenuto un manufatto abusivo realizzato con materiale coibentato, e munito di infissi in ferro rinforzato, tutti con passante di sicurezza interno ed esterno. All’interno del manufatto è stata rinvenuto un banco dal quale presumibilmente si smerciava la droga ed era allestita una vera e propria sala regia per il monitoraggio, ovvero uno schermo enorme da cui veniva controllato l’intero edificio sia all’interno e all’esterno, grazie alla presenza di svariate telecamere, che consentivano di eludere qualsiasi controllo.



Perquisiti tutti gli appartamenti dello stabile e controllati i soggetti presenti all’interno dello stesso. Sequestrate le svariate telecamere che consentivano di controllare la zona da lontano e di verificare l’accesso allo stabile 24 ore al giorno. Denunciato per resistenza a P.U. un soggetto, che per eludere il controllo cercava di fuggire a bordo del suo scooter, immediatamente messo sotto sequestro, e segnalato un altro ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Venerdì 12 Ottobre 2018, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 19:29

