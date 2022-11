Napoli, medico aggredito in ospedale da un paziente in attesa della visita

Un'aggressione, l'ennesima. All'ospedale Cto di Napoli: la segnala l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, aggiungendo che la vittima in questo caso è un medico, minacciato e insultato da un paziente che pretendeva di essere visitato. Da qui l'intervento delle forze dell'ordine per bloccare il 34enne esagitato, e non senza difficoltà: l'uomo è stato denunciato anche per violenza a pubblico ufficiale.