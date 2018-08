Lunedì 20 Agosto 2018, 20:56

MELITO - Un incendio è divampato poco fa, a Melito, all'interno di una pasticceria di corso Europa. I locali erano chiusi per ferie. Panico tra gli abitanti dello stabile, dove è ubicato l'esercizio commerciale, avvolto da una densa nube di fumo.I vigili del fuoco per domare le fiamme hanno divelto la serranda principale con un flex. Al momento non si conoscono le cause che hanno generato l'incendio alla pasticceria, tra le più accorsate della cittadina. Sul posto anche i carabinieri.