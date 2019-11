Napoli, la metropolitana in disarmo: sui binari treni vecchi di trent'anni

Ultimo aggiornamento: 10:00

Succederà fra poco, sostiene Palazzo San Giacomo: arriveranno ben 19 nuovi treni da mettere in funzione sui binari della. Li stanno costruendo in Spagna, anche il sindaco de Magistris è andato a seguire i lavori in officina. Dice il Comune che il primo dovrebbe arrivare a gennaio, cioè fra una manciata di giorni. Però bisognerà piazzarlo sulle rotaie, fargli fare almeno tre mesi di prove, adeguare il sistema di sicurezza a quello antiquato della Metropolitana di Napoli, poi quel primo treno inizierà a sfrecciare, veloce, nelle gallerie della Metro con le stazioni più belle del mondo e, attualmente, con i treni più sgangherati del pianeta.In attesa dei treni tutto comfort e velocità che arriveranno (speriamo) presto, i napoletani dovranno fare i conti ancora per un bel po' con i vagoni di oggi. In tutto allo stato attuale la Anm disporrebbe di 45 Udt che significa unità di trazione. Le Udt sono i pezzi di metropolitana che vengono messi in fila per costruire i treni da mettere in servizio sui binari. Fino a qualche anno fa ogni treno era composto da tre pezzi, oggi invece il numero è ridotto a due.Il primo degli Udt, dei pezzi di treno, attualmente a disposizione della Metropolitana di Napoli, è stato costruito nel 1990 quando l'auto più desiderata dai ragazzi era la Renault 4 e il computer più avveniristico era il Machintosh Classic che aveva la mela disegnata ma non si chiamava nemmeno Apple. Il treno più recente è invece datato gennaio 2005, appena 14 anni e undici mesi fa: insomma, si tratta di roba vecchiotta che non ne può più di andare avanti e indietro nelle gallerie di Napoli; e infatti quei treni pian piano si sono arresi agli anni e alla fatica.e servono a mettere insieme otto treni per garantire un minimo servizio quotidiano alla Metro. Però succede spesso che anche quei sedici vagoni tenaci iniziano a mostrare problemi: ogni mattina nel deposito i macchinisti fanno a gara con la sorte per scoprire quale funzionerà. Se, come capita spesso, c'è un mezzo che ha bisogno di riparazioni, iniziano i guai, ma solo per i passeggeri.Quando il numero dei convogli in servizio si riduce a un totale di sei, scatta la procedura di sicurezza che impone lo stop dei viaggi a. Si tratta di una misura studiata per evitare che l'inevitabile calca generata dai ritardi possa mettere in pericolo i viaggiatori: per evitare il pericolo, ai viaggiatori viene impedito di viaggiare, e tutto è risolto.Ma cosa succede abitualmente a un treno della Metropolitana? Il guasto che si presenta con maggior frequenza è quello che riguarda la struttura che genera l'aria compressa. Detta così sembra una cosa banale, invece l'aria compressa è quella che garantisce l'apertura e la chiusura delle porte e, soprattutto, il corretto funzionamento del sistema frenante: vi renderete conto che un guasto a quell'apparecchio risulta determinante e vieta rigorosamente di mettere in servizio un treno.Ovviamente i guasti sono anche tanti altri e si moltiplicano giorno dopo giorno. Siccome ottenere pezzi di ricambio è difficile e costoso, gli operai della Metropolitana hanno iniziato a cannibalizzare alcuni dei treni fermi in deposito: significa che per riparare un vagone capace di circolare si prelevano pezzi da uno che è già bloccato in riparazione: così, brandello dopo brandello, le 29 unità bloccate sono state spolpate e sono diventate ufficialmente inutilizzabili.C'è, poi, un altro fronte determinante per la vita della metropolitana di Napoli ed è quello della sicurezza che, è bene chiarirlo immediatamente, viene costantemente garantita e non è mai messa in dubbio.Il sistema che garantisce viaggi senza pericolo nelle gallerie della metro di Napoli è l'antesignano di quello attualmente in uso sulle principali ferrovie del mondo. Ricordate bene questa parola, antesignano, significa che è piuttosto datato.Si tratta di una gestione della sicurezza suddivisa su due differenti computer collegati ai due binari della metro: ogni computer riceve dai binari il segnale del passaggio del treno e impone il rallentamento o lo stop nel caso in cui un convoglio si avvicina troppo a quello che lo precede. Succede, a volte, che i due sistemi di sicurezza, registrano dati differenti dai due binari e in questo caso non sapendo quel che sta accadendo, inviano un segnale che blocca del tutto il treno.Siccome il sistema è un po' vecchiotto, accade talvolta che i segnali di blocco vengono inviati senza motivo: ecco, dunque, che si verificano quegli stop alla circolazione che sembrano inspiegabili e invece sono dovuti alla necessità di resettare i computer che, per ripartire impiegano qualche ora.Succede pure che i segnali di sicurezza arrivano in maniera discontinua: così per evitare il blocco della circolazione, al macchinista viene imposto un limite di velocità bassissimo e si passa alla guida a vista. Sarà capitato anche a voi, il treno rallenta fin quasi a fermarsi, poi avanza piano piano fino alla successiva stazione: sappiate che è buon segno, vuol dire che qualcuno sta tutelando la vostra sicurezza.