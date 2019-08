Due minorenni, di 15 e 14 anni, sono stati sorpresi dagli agenti dell'unità operativa tutela emergenze sociali e minori della Polizia municipale di Napoli mentre bevevano superalcoli. La scoperta durante i controlli notturni. Il 15enne è stato notato in piazzetta Monteoliveto mentre beveva alcolici acquistati in un locale in prossimità di piazza del Gesù. Il gestore è stato multato e denunciato alla Procura della Repubblica. In un locale di via dei Carrozzieri, invece, una ragazzina di appena 14 anni è stata trovata mentre consumava al tavolo un cocktail di superalcolici. Il titolare del locale è stato sanzionato e denunciato all'autorità giudiziaria. I giovani sono stati affidati ai genitori giunti sul posto e sono stati diffidati a vigilare della condotta dei figli.

Domenica 11 Agosto 2019, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 12:59

