Sabato sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche ai minori, nella zona dei "baretti" tra via Carducci, vico Belledonne a Chiaia e via Bisignano.

LEGGI ANCHE Napoli, quattro coltellate al proprietario di un bar dopo una discussione

I poliziotti hanno controllato diversi esercizi commerciali al fine di verificare il possesso delle autorizzazioni e per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla recente ordinanza sindacale sulla sicurezza urbana. Tre bar sono stati sanzionati per non aver adottato le "misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori fossero percepiti all’esterno delle attività" e, per tale inosservanza, è stata loro irrogata una sanzione pecuniaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA