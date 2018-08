Giovedì 16 Agosto 2018, 10:50

Ventisei parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi dalla polizia municipale a Napoli. I controlli degli agenti sono stati eseguiti in via Chiatamone, via Santa Lucia, via Orsini, Cavalli di bronzo, viale Dohrn, piazza vittoria, via Mergellina, riviera di Chiaia, via Posillipo e piazza San Luigi. Altri dieci sono stati multati nella zona di Chiaia.Ai parcheggiatori abusivi è stato notificato l'ordine di allontanamento e per molti di loro già verbalizzati in precedenza verrà richiesto al Questore l'emissione dei previsti provvedimenti a causa della reiterazione del comportamento illecito. Inoltre sono stati elevati 220 verbali dagli ausiliari Anm per la sosta nelle strisce blu senza pagamento.