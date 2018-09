Sabato 15 Settembre 2018, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lui è stato ferito al fianco, lei alla coscia. Accoltellati in un parcheggio, mentre andavano a prendere l’automobile, da due sconosciuti dopo una lite all’interno di un locale. È successo la notte scorsa a Bagnoli, le vittime sono un ragazzo di 21 anni del Rione Traiano e l’amica di 27 dei Ponti Rossi.I due sono arrivati alle 4.40 circa all’ospedale San Paolo con mezzi propri; hanno raccontato di essere stati aggrediti mezz’ora prima in via Coroglio, nei pressi del locale notturno che avevano appena lasciato. All’interno, hanno riferito, c’era stata una lite tra il ragazzo e alcuni sconosciuti ma i due non hanno saputo dire se si trattasse delle stesse persone che successivamente, arrivate in scooter, li hanno accoltellati. Il giovane ha rifiutato il ricovero e ha lasciato l’ospedale con una prognosi di 10 giorni, la ragazza è stata dimessa con prognosi di 7 giorni. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato.