Lunedì 27 Agosto 2018, 12:49

Due uomini, entrambi napoletani, sono stati accoltellati all'alba di stamani e sono ricoverati in ospedale per le ferite da taglio riportate. Le vittime sarebbero state coinvolte in una rissa avvenuta in un locale sudamericano nel centro storico, in via Rossaroll, ma questa prima ricostruzione basata sulle testimonianze dei feriti è al vaglio della polizia.Ferito gravemente con tagli multipli sui glutei e al volto, il 20enne è ricoverato in prognosi riservata al Loreto Mare; l'altro giovane, colpito alla testa e al torace, è invece ricoverato al Cardarelli.