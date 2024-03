Napoli, nascondeva in un box auto 13mila pacchetti di sigarette di contrabbando: denunciato

Custodiva in un box auto ben 13mila pacchetti di sigarette di contrabbando, per in peso complessivo di 260 chilogrammi, che avrebbero fruttato guadagni illeciti per oltre 50mila euro.

È quanto hanno scoperto i finanzieri di Frattamaggiore nel quartiere San Pietro a Patierno di Napoli.

Le fiamme gialle hanno individuato il deposito grazie ai controlli su una persona che era alla guida di un'auto risultata avere precedenti specifici, successivamente denunciata all'autorità giudiziaria.