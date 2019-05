Bambina ferita, l'Italia applaude Napoli: ecco gli angeli che hanno salvato Noemi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 07:00

È un gruppo di camici bianchi di grande valore, dell'ospedale Santobono e non solo, ad aver lavorato incessantemente al letto della piccola Noemi negli ultimi 20 giorni per salvarle la vita. Medici come ce ne sono tanti sparsi negli ospedali campani che esprimono una sanità di eccellenza. È venerdì 3 maggio: l'ambulanza del 118 arriva al Santobono a sirene spiegate. Noemi è ferita da un proiettile vagante in una sparatoria a piazza Nazionale. Respira a fatica. È pallida ma cosciente. Non si lamenta, né piange. Ai medici viene detto che è stata colpita di striscio. In realtà la situazione è molto più grave. In pronto soccorso viene chiamato il primario Vincenzo Tipo che insieme ai suoi collaboratori ispeziona la bambina individuando un piccolo foro all'altezza dell'emitorace destro. Esce poco sangue e non vi è foro di uscita. Dopo i primi esami il team decide di intervenire subito per tamponare la presenza di sangue nei polmoni (emotorace) e di aria (pneumotorace). Il rischio è che entrambi i polmoni collassino. Un drenaggio stabilizza la situazione clinica.