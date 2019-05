Bambina ferita a Napoli, Noemi sta meglio: è sveglia e mangia, ma i medici restano cauti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Maggio 2019, 08:00

Prosegue lentamente e senza intoppi la scalata della piccola Noemi lungo il sentiero della guarigione. Da due settimane la piccola è ricoverata nella rianimazione del Santobono ma ora sta un po' meglio, è ormai sveglia, non più sedata (se non in concomitanza di manovre esplorative per facilitare ad esempio la periodica manovra di pulizia dei bronchi e interagisce sempre di più con i suoi genitori. In base alle notizie diffuse dall'ultimo bollettino medico di ieri, giunto a distanza di 48 ore dal precedente, la piccola è ora pienamente cosciente e oltre a bere autonomamente ha iniziato anche ad assumere piccole quantità di cibo. I cucchiai di brodo dei giorni scorsi sono diventati un po' più sostanziosi e distribuiti nell'arco delle 24 ore. Ciò rappresenta un passaggio fondamentale per riattivare anche l'apparato digerente finora bypassato dalla somministrazione, direttamente in vena, della sacca nutrizionale per la nutrizione parenterale totale. La ricanalizzazione delle funzioni intestinali sono un altro dei presupposti per il miglioramento della situazione generale utile a rimettere in moto la flora batterica intestinale e evitare infezioni. Non appena la quantità di calorie assunte sarà sufficiente sarà abbandonato anche l'accesso venoso centrale che le ha finora garantito la nutrizione.