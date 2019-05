«Ciao Noemi, ti vogliamo bene»: la speranza nei disegni dei compagni d'asilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 07:00

«Noemi, ti vogliamo bene. Torna presto tra noi. Gesù sta sempre con te e ti aiuterà». Dall'asilo che lei frequentava alle altre scuole dell'infanzia e primarie della zona di via Stadera, Poggioreale e Casoria è una lunga catena disegni, letterina, messaggi di affetto e di dolore per Noemi che lotta al Santobono per la vita, bersaglio innocente di un killer che ha consumato anche un'innocente una vendetta maturata nel mondo degli adulti. Dopo l'appello partito da Gabriella Fiumarelli, la dirigente dell'asilo di Noemi di Casoria, dalle maestre e dai compagni di classe, la solidarietà contagia gran parte della scuole di Poggioreale, San Pietro a Patierno, ma anche Casoria e la sua piccola frazione Arpino. L'idea è quella di portare i bambini in piazza nei prossimi giorni. Intanto è una valanga di pensieri, preghiere che i piccoli affidano, tramite i loro genitori ai volontari dell'associazione Città senza periferie, un tassello di quel mosaico del volontariato napoletano che soprattutto in momenti drammatici come questo cerca di tenere in piedi la rete della solidarietà e del vivere civile. Letterine in cui c'è il grande dolore dei bimbi per una loro coetanea, messaggi di speranza e di fede. «Cara Noemi, non ti preoccupare - scrive Salvatore, sette anni - perché Gesù sta sempre accanto a te». Poi l'invito a non mollare rivolto alla bimba ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santobono: «Devi crederci - aggiunge - perché tutto andrà bene, voglio che torni a casa, con la tua famiglia e in classe con i tuoi compagni per divertirti insieme a loro». Toccanti le parole di fede con cui prosegue la letterina: «Non ti preoccupare, perché tanti bambini stanno pregando per te e ti aiuteranno a stare meglio. Ora tu devi essere forte e resistere fino alla fine».