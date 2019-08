Dalla notte della tammorra all’alba del degrado: rifiuti e caos alla Rotonda Diaz

Venerdì 16 Agosto 2019, 14:41

Torna il caos alla rotonda Diaz, dopo una notte di suoni, musica e divertimento. “La notte della tammorra” ha radunato in piazza centinaia di persone che si sono lasciate alle spalle uno scenario di incuria e degrado.Rifiuti di ogni genere sono stati accumulati ai lati del monumento equestre, nei giardinetti, nelle fioriere e nelle fontane. Una vera discarica a cielo aperto, a un passo dal lungomare e dalla spiaggia più frequentata della città.«A rimetterci siamo sempre noi cittadini», dichiarano in strada. «Non è possibile che una delle piazze più importanti della città sia ridotta in questo stato. Abbiamo bisogno di controlli e di una attenzione costante sul territorio. Purtroppo siamo abbandonati dalle istituzioni, nonostante le nostre proteste. Siamo stanchi di vivere in questo degrado».