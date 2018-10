Giovedì 4 Ottobre 2018, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A causa dei momenti di rabbia di Luca, temevo per me e per Lucio» per questo «ci chiudevamo a chiave nella camera da letto, prima di andare a letto». Lo ha detto Maria Scintilla Amodio, campagna di Lucio Materazzo, padre di Vittorio Materazzo, l'ingegnere assassinato davanti la sua casa a Napoli, la sera del 28 novembre 2016, rispondendo a una domanda del pm De Renzis in riferimento a dichiarazioni sommarie rilasciate dalla testimone l'8 dicembre del 2016, pochi giorni dopo l'omicidio. Dell'omicidio di Vittorio è accusato Luca Materazzo, fratello della vittima. A una successiva domanda rivolta a Scintilla Amodio dal presidente della Corte di Assise, Provitera, la testimone ha anche ammesso di essersi chiusa a chiave nella sua camera da letto anche dopo la morte del compagno Lucio.