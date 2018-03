Monaldi, delibera per i trapianti pediatrici: sospesa la protesta

Sabato 17 Marzo 2018, 20:48 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 20:48

Arriva il nuovo modello organizzativo per i trapianti pediatrici nell'ospedale Monaldi di Napoli. L'Azienda dei Colli ha, infatti, adottato, con la deliberazione 56/2018 pubblicata sul sito aziendale, il nuovo modello organizzativo proposto dal direttore del dipartimento di Cardiochirurgia, Antonio Corcione. «La delibera è sicuramente una buona notizia, siamo contentissimi del risultato ma è solo l'inizio» commenta Dafne Palmieri, madre di un ragazzino trapiantato e presidente del Comitato dei genitori dei bambini trapiantati, promotrice di iniziative di protesta, che sta attuando uno sciopero della fame. «Ora credo che mangerò qualcosa» aggiunge. Palmieri, infatti, era giunta oggi al nono giorno della protesta contro la chiusura del centro. Nei giorni scorsi, insieme con altri genitori, era anche salita sui tetti del nosocomio collinare. Con la deliberazione si formalizza l'organizzazione delle attività di trapianto cardiaco evidenziando l'attribuzione delle competenze per l'assistenza dei pazienti per fasce d'età.