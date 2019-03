Napoli, l'ex primario ​Iannelli dopo la condanna: «Continuo a fare il medico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Marzo 2019, 07:00

«Continuerò a svolgere la professione di ortopedico fin quando ne avrò la forza fisica e morale per contrastare quella che ritengo una grave ingiustizia». L'ex primario del Cardarelli, Paolo Iannelli, rompe il silenzio e contesta la severa sentenza che lo condanna a nove anni di reclusione per il caso dei pazienti dirottati dall'ospedale pubblico verso Villa del Sole, la prestigiosa casa di cura in via Tasso.Nel verdetto in primo grado del tribunale, i giudici gli vietano anche di fare il medico per tutta la durata della pena. Ma «le condanne inflitte e l'interdizione dall'esercizio della professione non sono esecutive», puntualizza Iannelli, spiegando di non voler rinunciare a lavorare: aveva già chiesto di tornare in servizio nella struttura sanitaria più importante del Mezzogiorno e, da tempo, prosegue l'attività nello studio privato ospitato in un centro diagnostico all'interno del parco Matarazzo.