Napoli, paura nella notte a Bagnoli: esplode un ordigno dopo le stese, è allarme

Si alza l'allarme criminalità, perché un ordigno artigianale nella notte è scoppiato davanti a un centro Tim di via Diocleziano, danneggiando l'insegna e i vetri. Agli agenti del commissariato San Paolo che conducono le indagini, il proprietario dell'attività commerciale ha detto di non aver mai ricevuto minacce, ma questo non basta a chiudere il caso.

«È bene fare chiarezza sull'episodio - interviene il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli - poiché in questo territorio agiscono organizzazioni criminali che negli ultimi tempi si sono rese protagoniste di altri crimini violenti come l'esplosione di una bomba all'esterno di un bar a via Cavalleggeri e le recenti stese in via Enea a Bagnoli». Da qui l'allarme: «La minaccia di una recrudescenza della loro attività non va assolutamente sottovalutata».