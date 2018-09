Lunedì 3 Settembre 2018, 17:14

Un uomo di 60 anni, B. G., di Quarto, è deceduto intorno alle 13.30 di oggi dopo una rovinosa caduta dallo scooter. L'incidente è avvenuto in via Coroglio, a Bagnoli, nei pressi del vecchio ingresso della Italsider. L'uomo avrebbe perso il controllo per un malore, non risultano altri mezzi coinvolti; per stabilire con certezza le cause del decesso si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. Le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica Stradale, guidata dal capitano Antonio Miriamo, della Polizia Locale di Napoli.