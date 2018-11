Napoli, piove nelle aule della scuola: «Domani gli alunni non potranno usare la sala computer»

Domenica 4 Novembre 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 11:31

Dopo le perturbazioni e le tempeste di vento dei giorni scorsi, a rimetterci sono ancora una volta i bambini della città. L’acqua a quanto pare, non ha allagato solo le strade e le gallerie della funicolare. Diverse scuole hanno subito danni causati dai crolli e dalle infiltrazioni. Una di queste si trova a Chiaiano, in via Comunale Margherita, ed è uno degli istituti comprensivi più grandi del quartiere.Domattina però, oltre all’ascensore – già fuori uso dall’inizio dell’anno ed ora ulteriormente danneggiata – gli alunni dovranno rinunciare anche alla sala computer. Le infiltrazioni hanno reso inutilizzabile le lavagne ed i dispositivi elettronici, oltre ad aver portato con se gran parte dell’intonaco delle mura. Inoltre con le piogge delle ultime ore, si è reso necessario un intervento immediato per evitare che la classe si trasformasse in una enorme piscina.«Su questa Scuola» afferma il vice presidente dell’VIII Municipalità Salvatore Passaro, «la regione Campania ha previsto un finanziamento di manutenzione straordinaria di oltre un milione di euro. Ma sino questo momento sembra ancora tutto fermo. È indispensabile realizzare il progetto in tempi brevi, per mettere in sicurezza i bambini e per evitare la perdita dei fondi».