Napoli, pistola nel comodino: sequestrate anche le cartucce

A Ponticelli, in un’abitazione in via Camillo de Meis, i poliziotti hanno rinvenuto, in un comodino della camera da letto, una pistola calibro 22 con otto cartucce risultata rubata lo scorso 31 agosto, 10 cartucce dello stesso calibro e due zaini contenenti vestiti scuri utili per mascherarsi. S.F., 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato.