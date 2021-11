Napoli, ruba bottiglia di vino da uno stand: ucraina bloccata dalla polizia

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Trieste e Trento hanno visto una donna che, dopo aver prelevato una bottiglia di vino da uno stand e si è data alla fuga.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale la donna si è liberata della bottiglia lasciandola cadere a terra e mandandola in frantumi. La fuga è terminata in via San Carlo dove la donna, una 42enne ucraina irregolare sul territorio nazionale, è stata bloccata e denunciata per furto aggravato.

