Napoli, agente ferito a colpi di pistola durante i festeggiamenti per l’Italia: ecco il video choc

E’ stato diffuso dalla Questura il video relativo a una sparatoria avvenuta a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei e che ha visto il ferimento di un poliziotto.

Il far west si era verificato lo scorso 12 luglio scorso alle 3.15 al Corso Garibaldi.

L’agente, accorso per sventare una rapina in atto nel corso dei festeggiamenti, è stato colpito da un proiettile all’addome ed è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini e poi operato. Per fortuna non risulta in pericolo di vita. Con lui in ospedale è finito anche un rapinatore.