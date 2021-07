Napoli, i controlli dei carabinieri a Ponticelli: fioccano contravvenzioni e denunce

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale insieme a quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade del quartiere Ponticelli, identificando 71 persone e controllato 47 veicoli.

Hanno poi fatto “visita” a 14 persone sottoposte a misure alternative della libertà personale, al fine di verificare la loro presenza in casa; denunciato un 37enne che al momento del controllo non era presso il proprio domicilio.

Denunciati anche un parcheggiatore abusivo 62enne, un cittadino incensurato per furto di energia elettrica e un 59enne, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 19 centimetri.

I militari, inoltre, hanno segnalato alla prefettura, come assuntore di sostanza stupefacente, un ragazzo perché trovato in possesso di modica quantità di hashish e sequestrato, in via Arturo Toscanini, due coltelli a serramanico lunghi rispettivamente 38 e 35 centimetri.

Infine hanno registrato 7 contravvenzioni al codice della strada per un totale di poco più di 7mila euro.