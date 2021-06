Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, con il supporto di personale dei Vigili del Fuoco hanno controllato in una traversa di via Mario Palermo un box in lamiera in cui, una volta entrati, hanno rinvenuto 7460 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio dei Monopoli di Stato, del peso complessivo di circa 150 kg che sono stati sequestrati.