Napoli, Antonio morto dopo una lite tra medici: il gip dice no all'archiviazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 23 Agosto 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua morte, accompagnata da presunti ritardi e litigi avvenuti al pronto soccorso del Loreto Mare, scosse la città di Torre del Greco nell'estate 2017. Due anni dopo, il caso sulla tragica fine di Antonio Scafuri, il ragazzo di 23 anni deceduto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a corso Resina, si riapre: premiata la tenacia dei familiari e del loro legale, l'avvocato Luigi Ascione, che ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione in merito alla posizione dei sette sanitari indagati per i presunti ritardi registratisi al Loreto Mare la notte tra il 16 e il 17 agosto 2017. Opposizione accolta dal gip, che ha deciso per un supplemento di indagine.