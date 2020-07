LEGGI ANCHE

Una pulizia straordinaria del verde nei Giardini della Principessa Jolanda al Tondo di Capodimonte. È la cura del verde oltre «Capodimonte», iniziativa, con(Museo e Real Bosco di Capodimonte), Nunzia Petrecca (Euphorbia srl),(Amici di Capodimonte onlus),(Premio GreenCare Aps),(Comune di Napoli-III Municipalità Stella San Carlo all'Arena) e(assessore al Verde del Comune di Napoli).Il Real Bosco di Capodimonte continua a seminare buone pratiche green con la cura dei giardini pubblici napoletani. Dopo la Villa Comunale di Napoli, piazzale Tecchio a Fuorigrotta, il Parco Virgiliano ed il giardino degli agrumi dell'Archivio di Stato, ora tocca ai Giardini della Principessa Jolanda. Un'iniziativa promossa e coordinata dalla direzione generale del Museo e Real Bosco, in collaborazione con la Terza Municipalità Stella-San Carlo all'Arena che prevederà, come da tradizione, con il coinvolgimento dell'impresa Euphorbia srl, che ha in cura il parco di Capodimonte, affiancata dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Aps, insieme ad altri volontari che vorranno dedicare parte del proprio tempo alla cura di un'area verde comune. Presenti ai Giardini della Principessa Jolanda il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, Nunzia Petrecca amministratore dell'impresa Euphorbia, Stefania Albinni per l'associazione Amici di Capodimonte onlus, Benedetta de Falco presidente del Premio GreenCare Aps, Ivo Poggiani (Comune di Napoli-III Municipalità Stella San Carlo all'Arena) e Luigi Felaco (assessore al Verde del Comune di Napoli).