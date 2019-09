Raid vandalico contro la sede di Mani Tese Campania di piazza Cavour. Danneggiati i vetri dell'associazione e sottratti 150 euro.

Oggi abbiamo il cuore come i pezzi di questo vetro. Ieri la nostra sede è stata per l'ennesima volta vandalizzata, praticamente per gioco, poiché nulla di valore poteva realmente essere portato via a parte un micro incasso di 150€ e qualche collanina da bigiotteria. Di certo non sono persone che si introducono in sede per rubare preziosi - scrivono dall'associazione sulla loro pagina facebook -. Tutti sanno che non disponiamo certo di ricchezze, ma purtroppo sappiamo che il vandalismo è così, distruzione allo stato puro, un "gioco". Il problema di questo "gioco" è che è solo la collettività a pagarne le conseguenze. I modesti "incassi" di Mani Tese sono sempre devoluti in progetti di sviluppo sociale per chi ha poco o nulla, e sabotare queste attività vuol dire che a pagare per queste furbate fini a sé stesse sono ancora una volta i più deboli. Non siamo arrabbiati, siamo solo molto tristi. Mani Tese ha una missione: la giustizia sociale, e ci aspettiamo che ognuno possa sentirsi partecipe e coinvolto in questa lotta per il benessere e la pace di tutti. Quando ciò non succede, possiamo solo rimboccarci le maniche e ricominciare

.

