Napoli, rapinatore seriale arrestato dalla Polfer

Agenti del Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria per il reato di rapina aggravata dall'uso di arma da fuoco nei confronti di un 46enne napoletano, gravemente sospettato di essere l'autore di due rapine avvenute nei pressi della Stazione di Napoli Centrale nei giorni precedenti.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia di una delle vittime la quale, il 16 novembre, dopo aver parcheggiato la sua autovettura in corso Arnaldo Lucci per recarsi alla Stazione Centrale, è stata avvicinata da un uomo, con una stampella, armato di pistola che le intimava di consegnargli il telefono cellulare. Partendo dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, le indagini condotte dagli agenti della Polizia ferroviaria hanno consentito di individuare e identificare nella giornata successiva il presunto rapinatore, presso la cui abitazione, in seguito a perquisizione, sono state trovate due cartucce per fucile calibro 12, un coltello di 24 centimetri e 31 cartucce per pistola a salve, tutto posto sotto sequestro.

L'uomo è stato portato negli uffici Polfer, in collaborazione con gli uomini del Commissariato Vasto Arenaccia della Questura di Napoli che indagavano per una rapina analoga avvenuta qualche giorno prima in via Taddeo da Sessa. In quel caso alla vittima era stata sottratta la somma di 70 euro sotto la minaccia di una pistola di grosso calibro. Il 46enne è stato portato nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA