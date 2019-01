Napoli-Roma, l'odissea dei pendolari: guasto sui binari, fino a 120 minuti di ritardo

Giovedì 10 Gennaio 2019, 18:48

Novanta minuti di ritardo se si è fortunati, 120 invece se non è la giornata giusta per mettersi in viaggio. I disagi hanno interessato per tutta la giornata la tratta Napoli-Roma verso nord. Prima un guasto la mattina, la deviazione delle frecce verso la linea ordinaria. Poi il panico il pomeriggio, con un treno partito da Napoli alle 15 e diretto a Milano ancora non arrivato alla stazione Termini alle 18.30.Un vero e proprio incubo non solo per i pendolari (il comitato Sa-Na-Roma guidato da Grazia Mazzeo ha scritto al ministro per i trasporti e infrastrutture Toninelli) ma anche per tutti gli altri viaggiatori che si sono trovati a dover affrontare l’ennesima giornata di disagi per guasti e sovraccarico delle infrastrutture.