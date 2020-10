Napoli, ruba in un'auto parcheggiata al Centro Direzionale: arrestato

Stamattina gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il parcheggio sotterraneo della Torre Luisa in via Taddeo da Sessa per un furto su un’auto.



I poliziotti, con il supporto delle guardie giurate, hanno bloccato all’interno del parcheggio un uomo trovandolo in possesso di uno stereo asportato da una vettura in sosta.



Carmelo Maugeri, 51enne di Catania con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.

