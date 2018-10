Napoli, ruba una scatola di carne dal furgone a via Marina: inseguito e preso

Sabato 27 Ottobre 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 11:23

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sezione “Volanti”, hanno arrestato Luigi Pagano , napoletano 48enne, per il reato di furto aggravato in concorso con altra persona.I poliziotti, mentre stavano percorrendo via Nuova Marina, sono stati attirati dalle urla di due dipendenti di una ditta di trasporto che stavano rincorrendo un uomo, il quale, pochi istanti prima insieme ad un complice, aveva asportato un cartone contenente delle confezioni di carne dal loro furgone.Dopo un breve inseguimento, il 48enne è stato bloccato, mentre l’altro è riuscito, momentaneamente, a far perdere le proprie tracce.Gli agenti hanno accertato che il furgone, Iveco Daily, era stato forzato con un’asta di ferro durante l’assenza dei due dipendenti. Pagano è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale