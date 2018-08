Rubano una Kawasaki a Mergellina: rintracciati e arrestati in tre

Sabato 18 Agosto 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 17:26

Questa notte i “falchi” e i poliziotti del Commissariato Montecalvario hanno arrestato Luigi Esposito, 35enne, Salvatore Marramao, 34enne, e Francesco Peluso, 35enne, tutti e tre napoletani, con pregiudizi di polizia, per i reati di furto aggravato in concorso. Inoltre, a Peluso è stato contestato anche il reato di evasione dagli arresti domiciliari.I fatti sono avvenuti verso mezzanotte, circa, quando la sala operativa ha allertato gli agenti riguardo ad un furto di una Kawasaki, cilindrata 900, in viale Gramsci, da parte di tre giovani a bordo di uno scooter.I poliziotti avendo acquisito tutte le descrizioni a riguardo e grazie ad un localizzatore GPS posizionato sulla Kawasaki, subito si sono portati nel quartiere Montecalvario, coordinandosi con altre pattuglie arrivate in zona.I tre giovani, che stavano armeggiando vicino alla moto appena rubata, alla vista degli agenti hanno tentato di fuggire, ma l’intervento coordinato dei poliziotti ha fatto in modo che subito venissero bloccati.Gli agenti hanno trovato in una borsa nera arnesi utilizzati allo scasso e i due motocicli impiegati per il furto dai tre componenti. Dopo la direttissima avvenuta questa mattina Peluso è stato condannato alla pena di 4 anni e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale, mentre Esposito a 3 anni e 4 mesi e Marramao a 2 anni e 8 mesi, ed entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.