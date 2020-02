I carabinieri di Sant'Antimo hanno arrestato per detenzione e spendita di banconote false V.R., 36enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, titolare di un negozio di abbigliamento del centro cittadino, nascondeva 6 banconote false da 20 euro in un cassetto di legno ricavato nel banco vendita. Sottoposto ai domiciliari, l'uomo è in attesa di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 08:19

