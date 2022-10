Napoli-Sassuolo, tifosi sanzionati per droga e altre violazioni

Stadio “Maradona”, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Sassuolo, i poliziotti hanno sanzionato quattro tifosi, tra i 18 e i 47 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Gli agenti hanno denunciato, poi, un uomo per lesioni personali e violenza nei confronti di uno steward: nei suoi confronti è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo e, contestualmente, è stato sanzionato per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

Nel mirino i parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia: 14 sanzionati, rimosse 60 autovetture in divieto di sosta e contravvenzionati 103 motoveicoli in divieto di sosta.