Mercoledì 12 Giugno 2019, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato Scampia hanno arrestato Vincenzo Sacchettino, 21enne napoletano, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In via Fava all’altezza del lotto SC il giovane intento in uno scambio droga-soldi, utilizzando un’autovettura parcheggiata nei pressi come base d’appoggio.Di seguito al controllo effettuato, il ragazzo veniva trovato in possesso della somma di 95 euro ben occultati negli slip mentre, all’interno dell’autovettura, i poliziotti rinvenivano 23 bustine di marjiuana e 22 stecche di hashish.Il giovane è stato arrestato ed accompagnato presso le camere d’attesa della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima.