Napoli, droga e pistole trovati nel palazzo fortino della Vannella Grassi

Venerdì 7 Dicembre 2018, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 12:05

Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Scampia, nell'ambito di servizi contro lo spaccio di droga, hanno effettuato dei mirati controlli in via Cupa Santa Cesarea, dove esiste un lotto di case popolari, terreno operativo delle consorterie criminali della Vannella Grassi e della Masseria Cardone.I poliziotti hanno effettuato verifiche nel fabbricato numero 1, e, interpretando le nuove strategie operative dei soggetti avvezzi allo spaccio di droga, hanno controllato gli spazi comuni del palazzo rinvenendo, occultato in una borsa da uomo di similpelle nera, abilmente celata sul tetto della cabina ascensore tra le carrucole e l’impianto elettrico, una pistola a tamburo marca Taurus con matricola abrasa, rifornita di 5 cartucce, 1 pistola semiautomatica Berretta, con caricatore rifornito di 6 cartucce, 36 cartucce calibro 9 e 5 cartucce calibro 357 magnum marca GFL; inoltre, in una busta di cellophane trasparente sigillata, della sostanza polverosa bianca, 4 bilancini elettronici di precisione, una nastratrice per sigillare buste di plastica e nastro adesivo, materiali idonei al confezionamento di dosi di droga.La sostanza bianca, esaminata nei laboratori di polizia scientifica è risultata essere cocaina per un peso complessivo di circa 90 grammi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato a carico di ignoti e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.