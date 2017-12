Sabato 30 Dicembre 2017, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 16:26

Si è spento questa notte, poco dopo l'1, dopo una vita laboriosa dedicata alla famiglia e alla magistratura che ha rappresentato ad alti livelli, il prof. Vittorio Mele, 89 anni, nato in provincia di Avellino, Procuratore generale On. della Corte di Cassazione, l'apice professionale di una vita passata in magistratura. A dare la notizia i familiari del magistrato napoletano. I funerali si terranno il giorno 31 dicembre, alle 16.30, presso la parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini al Vomero, in via Gianbattista Ruoppolo.