Napoli, ecco le scuole nella giungla: bambini in classe tra le erbacce

Giovedì 12 Settembre 2019, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erba alta e incolta che invade le aiuole dove gli alberi crescono in maniera selvaggia. Strutture fatiscenti e semiabbandonate accanto agli edifici in uso. Immondizia a due passi dai cancelli e dagli spazi ricreativi dove tra poco giocheranno decine di bambini. In queste condizioni tre scuole di Cavalleggeri accolgono gli studenti per l’inizio del nuovo anno accademico.I due plessi del circolo Gigante-Neghelli e l’istituto secondario di primo grado Giacinto Gigante sono noti da tempo tra i genitori come “scuole nella giungla”.Edifici in cui le aiuole non riescono più a contenere la vegetazione che cresce a vista d’occhio e dove – da tempo – non vengono effettuati interventi di potatura.«Abbiamo chiesto di mettere le scuole in sicurezza – afferma la consigliera della X Municipalità Laura Carcavallo – per il bene e la sicurezza di tutti. Questi istituti necessitano di interventi immediati perché la situazione è al limite. Oltre all’erba incolta c’è anche immondizia tra i rovi e questo mette in pericolo sia gli studenti che i genitori».La cura del verde però, richiesta dai residenti anche per le aiuole del quartiere, sembra essere difficile da mettere in atto. La mancata installazione di pompe e prese d’acqua da parte del Comune ha reso impossibile l’intervento dei volontari pronti ad intervenire.«Ci affidiamo ai ragazzi senegalesi – dichiara l’insegnante e fotoreporter Eliana Esposito – per tenere le strade ed i giardinetti puliti. Le nostre richieste all’amministrazione centrale sono rimaste inevase e non siamo in grado di provvedere alla cura del verde. Per noi è impossibile essere cittadini attivi perché non veniamo messi nelle condizioni ideali. Questo quartiere va salvaguardato prima che la situazione diventi insostenibile, ma è necessario l’intervento e la collaborazione di tutti».