Giovedì 21 Giugno 2018, 22:03 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 22:04

Si è chiuso poche ore fa il processo a carico dei presunti scissionisti del clan Mazzarella. È stato il giudice per le udienze preliminari Ferrigno a firmare il verdetto. Ecco le condanne: Salvatore Sembianza (difeso dai penalisti Francesco Buonaiuto e Diego Pedicini) incassa 14 anni e otto mesi per l'omicidio di Pasquale Grimaldi e per il tentato omicidio di Enrico Esposito: per Sembianza viene esclusa l'aggravante della premeditazione e sono state ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti;Il gup ha inoltre condannato il pentito Salvatore Maggio a 12 anni per l'omicidio Grimaldi e per il tentato omicidio Esposito, e alla pena di 5 anni per associazione camorristica; Gennaro Catapano è stato condannato a 16 anni di reclusione; Raffaele Micillo e Domenico Di Perna sono stati condannati a dieci anni di reclusione per il tentato omicidio Persico.