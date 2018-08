Una pistola-telefonino nell'arsenale del clan: maxi sequestro di armi e droga a Napoli

Venerdì 24 Agosto 2018, 07:17 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 07:25

Un arsenale e oltre 25 chili di droga sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia Stella e della stazione di San Pietro a Patierno su un'area di parcheggio privata a Napoli.In uno dei box del parcheggio c'erano diversi scaffali di metallo che «ospitavano» borsoni, borse termiche e da supermercato. Dentro un borsone da palestra i militari hanno trovato un fucile a pompa con matricola abrasa. Nelle borse termiche, avvolte in stoffe, c'erano due pistole semiautomatiche con matricola abrasa, una pistola a tamburo e una pistola (carica) a forma di telefonino cellulare nonché 166 cartucce per armi semiautomatiche e 160 per armi di altro tipo.Più di 25 chilogrammi di marijuana erano in 13 bustoni chiusi in borse per la spesa mentre quattro etti di hashish, mezzo chilo di cocaina, due bilancini e materiale per confezionare in dosi erano nascosti in altre borse termiche.