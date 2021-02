Napoli, controlli nell’area mercatale: maxi sequestro di merce contraffatta

Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell'Arma dei Carabinieri e il personale della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del IV Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale nell’area mercatale di via Santa Candida.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITÀ Controlli al Vomero, pioggia di multe: sequestrati motorini senza... IL LADRO ​Tenta di rubare un'auto in sosta, arrestato a Napoli:...

LEGGI ANCHE Covid a Napoli, a Chiaia: bar aperto ma doveva essere chiuso per 5 giorni, denunciato il titolare

Durante l’attività molti venditori abusivi, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga per eludere i controlli abbandonando in strada il materiale posto in commercio.

Gli operatori hanno sequestrato circa 8000 CD\DVD, di cui 5500 contraffatti, 5020 tra capi d’abbigliamento, scarpe e accessori recanti marchi contraffatti di note “griffe” e 56 banchetti utilizzati per l’esposizione e vendita della merce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA