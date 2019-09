Napoli, sgomberato bivacco abusivo in viale Gramsci: il clochard accompagnato dai servizi sociali

Giovedì 12 Settembre 2019, 19:10

Si è tenuto nella giornata di ieri un intervento coordinato dal capitano della polizia municipale Sabina Pagnano a tutela di un clochard a via Tommaso Campanella, traversa di Viale Gramsci, in prossimità di un edificio scolastico. Sono stati rimossi grossi quantitativi di materiale accumulato in dubbie condizioni igieniche. All'uomo sono stati elencati i siti dove poter effettuare una doccia e ricevere un pasto. I servizi sociali sono interessati per un percorso a sua tutela.L’iniziativa coordinata e promossa dagli assessori ai Giovani con delega alla polizia Locale Alessandra Clemente, ai Diritti e alla coesione sociale Laura Marmorale e dall’assessore all’igiene urbana Raffaele del Giudice.