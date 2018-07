Lunedì 23 Luglio 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 14:37

Il sentore di un tradimento gli ha fatto perdere la ragione, così un 31enne cingalese ha aggredito la sua ex fidanzata - 38enne, connazionale - a calci e pugni e ha tentato di soffocarla con un cuscino facendole perdere i sensi.È stata la donna a telefonare al al 112 per chiedere aiuto: in pochi minuti sono arrivati in quell’abitazione di via Fontanelle i carabinieri della stazione Stella e del reggimento Sicilia che hanno bloccato e arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.