Napoli, sorpresi con merce contraffatta: due denunciati

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Mancini due uomini con delle buste in mano che, alla loro vista, si sono allontanati per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno bloccati in via Maddalena ed hanno rinvenuto nei sacchi diversi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note “griffe” che sono stati sequestrati.

I due, senegalesi di 40 e 41 anni, sono stati denunciati per ricettazione, contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; inoltre il 41enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Nel pomeriggio i poliziotti in piazzale Tecchio hanno arrestato per evasione Demis Iaccarino, 26enne cosentino allontanatosi dal proprio domicilio a Castelvolturno dove è sottoposto agli arresti domiciliari per rapina.

