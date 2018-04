Napoli, due feriti da arma da fuoco ricoverati in due ospedali

Napoli, due feriti da colpi di pistola si presentano in due ospedali a pochi minuti di distanza. Il primo episodio a via Porta San Gennaro, dove un 30enne, Giovanni Novanca, è stato ferito a colpi di arma da fuoco. È stato soccorso e trasportato all’Ospedale dei Pellegrini; non è ferito gravemente. Indagano i carabinieri della Compagnia Napoli Centro.

Venerdì 13 Aprile 2018, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'uomo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale, sporco di sangue e con due evidenti ferite. Il 30enne è arrivato a bordo di un scooter che ha condotto fino all'ingresso del nosocomio nella Pignasecca. E' stato trafitto ad un braccio ed una coscia e non è in pericolo di vita.A distanza di pochi minuti dall'arrivo al Vecchio Pellegrini del 30enne napoletano ferito, un 51enne napoletano, Giovanni Salomone, si è presentato all'ospedale Loreto Mare con una ferita d'arma da fuoco al polso destro. L'uomo, pluripregiudicato e imparentato con esponenti del clan D'Amico di San Giovanni a Teduccio, clan egemone al rione Villa, si è recato al nosocomio in via Vespucci autonomamente. E' stato subito soccorso con un codice di massima urgenza ma non è in pericolo di vita. Non si esclude che quest'ultimo episodio sia da ricollegarsi con la scarcerazione del boss Ciro Rinaldi, avvenuta ieri sera.